بيان فلسطيني: معتقلاتنا في "الدامون" بالحجاب رغمًا عن الاحتلال

وأوضحا، في بيان مشترك، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية؛ أن هذه المصادرة التي تشكل إجراءً انتقاميًّا وانتهاكًا لحقوق المعتقلات، لم تؤدِّ فعليًّا إلى نزع الحجاب من المعتقلات؛ إذ يحتفظن بحجابهن، عند الخروج إلى الزيارة، أو المحكمة أو الفورة، وقد جرت عدة زيارات وخرجت المعتقلات بالحجاب.