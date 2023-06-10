محقّقون ألمان: مخربون استخدموا بولندا قاعدة عمليات لتفجير "نورد ستريم"

يفحص المحققون الألمان أدلةً تشير إلى أن فريقًا من المخرّبين استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق في سبتمبر "أيلول" الماضي؛ حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم "السبت".
وبيّنت الصحيفة في تقرير أن المحققين الألمان وضعوا تصورًا كاملًا لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت "أندروميدا"، وهو يخت أبيض اللون طوله 15 مترًا يشتبه بتورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأضافت: أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية؛ استنادًا إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في "أندروميدا"، وكذلك بيانات الهواتف الجوالة والأقمار الصناعية، وحسابات "جي ميل"، وعينات حمض نووي كانت على متنه، حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي، إلى أن "الولايات المتحدة علمت بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل ثلاثة أشهر من وقوع انفجارات تحت المياه ألحقت بها أضرارًا".
ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك، ويقول البلدان: إن التفجيرات كانت متعمدة، لكن لم يحددا المسؤولين عنها بعد.