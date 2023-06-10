محقّقون ألمان: مخربون استخدموا بولندا قاعدة عمليات لتفجير "نورد ستريم"

وأضافت: أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية؛ استنادًا إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في "أندروميدا"، وكذلك بيانات الهواتف الجوالة والأقمار الصناعية، وحسابات "جي ميل"، وعينات حمض نووي كانت على متنه، حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل.