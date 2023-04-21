الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: واثق من قدرة أوكرانيا على تحقيق تقدم على الجبهة

أضاف متحدثًا على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية أن "إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون من أجل استعادة المزيد من الأراضي".