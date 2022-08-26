ليز تراس: ماكرون سأحكم عليه بناءً على أفعاله وليس أقواله

امتنعت ليز تراس، المرشّحة الأوفر حظاً لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية، عن الإجابة عن سؤالٍ بشأن ما إذا كانت تعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقاً أم عدواً" لبلادها، مكتفية بالقول إنّها ستحكم على سيّد الإليزيه "بناءً على أفعاله".