"الوزراء الإسرائيلي" يُشكِّل رسميًّا حكومة طوارئ و"مجلس حرب"

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميًّا أمس الأربعاء تشكيل حكومة طوارئ، تتولى مهام إدارة الحرب، ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن الحكومة تشكيل "مجلس حرب"، يكون غانتس ركنًا رئيسيًّا فيه، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.