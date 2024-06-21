بين مطرقة القصف وسندان الجوع.. أزمة هائلة تواجه غزة بفعل ارتفاع الحرارة!

وحذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من أن أزمة صحة عامة هائلة تلوح في الأفق بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الطبية، وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة في غزة والضفة الغربية "شهدنا نزوحًا هائلاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج من الظروف مع الحرارة يمكن أن يسبب زيادة في الأمراض".