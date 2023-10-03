الأوروبيون يجدّدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا خلال اجتماعهم في كييف

من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ للوزراء الأوروبيين في بيان، إن مدة الحرب التي دخلت الآن شهرها العشرين، ستتوقّف تماماً على الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من حلفائها.