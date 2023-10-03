الأوروبيون يجدّدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا خلال اجتماعهم في كييف

جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه الراسخ لأوكرانيا، الاثنين، بعدما اجتمع وزراء خارجيته في العاصمة كييف، وذلك في لقاء تاريخي يُعقد للمرة الأولى خارج حدوده.
يأتي الاجتماع فيما تتزايد الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مسألة دعم أوكرانيا، وفيما تحقق كييف مكاسب محدودة في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
وتضمن بيانٌ لمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على وسائل التواصل الاجتماعي "نعقد اجتماعاً تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ للوزراء الأوروبيين في بيان، إن مدة الحرب التي دخلت الآن شهرها العشرين، ستتوقّف تماماً على الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من حلفائها.
ومن أجل إنهاء الحرب بسرعة، حضّ زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، على توسيع نظام عقوباته على روسيا وإيران التي زوّدت القوات الروسية بطائرات مسيّرة هجومية.
ودعا أيضا إلى "تسريع" عمل الكتلة لتوجيه "الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا التي دمّرتها الحرب".