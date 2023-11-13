مستشفيات غزة "تنزف".. والأقمار الاصطناعية تُظهر حجم الدمار

وتتعرّض مناطق أخرى في قطاع غزة لقصفٍ إسرائيلي، بعضها في الجنوب، حيث وصل عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، ويصعب عليهم كما على مَن وصل قبلهم، إيجاد مأوى وغذاء ودواء وماء للشرب أو للاستحمام في ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس ضدها في السابع من أكتوبر وأودى بنحو 1200 إسرائيلي.