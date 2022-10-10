زيلينسكي: روسيا تحاول "محونا من على وجه الأرض"

وقال فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنًا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين، واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".