ضربة لشبكات المخدرات بسوريا ولبنان.. قانون "الكبتاغون 2" في طريقه إلى مكتب "بايدن"

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون 2" ومن المقرر أن يتم تمريره إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، في الساعات المقبلة من أجل التوقيع عليه.