بينهم المسنون بـ"لا تتركونا نشيخ".. عرض إسرائيلي لـ"حماس": هدنة 7 أيام مقابل 35 أسيرًا

وكانت مصادر العربية/ الحدث قد كشفت أمس الخميس أن حماس تحفظت على الهُدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق نار لا يقل عن 14 يومًا. فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق نار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يوميًّا بعد ذلك.