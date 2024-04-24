"جنوب إفريقيا" تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية المكتشفة أخيراً بقطاع غزة

دعت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، إلى إطلاق تحقيقٍ عاجلٍ وشاملٍ في المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافُها في قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.