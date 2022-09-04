بعد عرقلتها لحملات التطعيم.. "مليشيا الحوثي" تعترف بتفشي شلل الأطفال

وفي التفاصيل، أقرت الميليشيا الحوثية بإصابة أكثر من 800 طفل بشلل الأطفال خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة والسكان في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا.