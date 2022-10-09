نسف 5 مبانٍ سكنية.. مقتل 17 أوكرانيًّا في قصف روسي لزابوروجيا

وذكر حاكم منطقة زابوروجيا أولكسندر ستاروخ، أن "مبنى من 9 طوابق دُمّر جزئيًّا خلال الليل، وسُوِّيَت 5 مبانٍ سكنية أخرى بالأرض، ولحقت أضرار بعدد آخر في 12 هجومًا صاروخيًّا روسيًّا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".