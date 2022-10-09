نسف 5 مبانٍ سكنية.. مقتل 17 أوكرانيًّا في قصف روسي لزابوروجيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم (الأحد)، مقتل 17 شخصًا على الأقل، وإصابة 49 آخرين بينهم 6 أطفال؛ جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوروجيا جنوب شرق أوكرانيا، بعد 3 أيام على وقوع ضربات خلّفت 17 ضحية أيضًا.
وذكر حاكم منطقة زابوروجيا أولكسندر ستاروخ، أن "مبنى من 9 طوابق دُمّر جزئيًّا خلال الليل، وسُوِّيَت 5 مبانٍ سكنية أخرى بالأرض، ولحقت أضرار بعدد آخر في 12 هجومًا صاروخيًّا روسيًّا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ووقعت الضربات غداة انفجار كبير، نجَم عن شاحنة مفخخة، وأدى لتدمير جزء من جسر القرم، المنشأة الأساسية، ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.