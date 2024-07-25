استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وفي سياق متصل، استُشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف استهدف أحد المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.