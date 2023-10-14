"أبو الغيط" يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

من جانبه أكد أبو الغيط أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيًّا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينيين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية؛ فضلًا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.