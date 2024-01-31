بطلب جزائري.. "مجلس الأمن" يبحث اليوم "تدابير قرار" العدل الدولية حول غزة

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، بناءً على طلب الجزائر، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول العدوان الإسرائيلي على غزة، لمنع وقوع "إبادة جماعية" في القطاع.
وتهدف الجلسة وفق وكالة وفا للأنباء، إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 26751 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65636 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عِداد المفقودين تحت الرُكام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.