وزير خارجية المالديف: "اختفاء" دولتنا بسبب تغير المناخ سيُعرض العالم بأسره للخطر المميت

وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" اليوم الاثنين: "قد نغرق في الماء، لكن في هذه الحالة سيصبح هذا الكوكب، بسبب شدة العواصف وسرعة ذوبان الأنهار الجليدية والتصحر، مكانًا غير صالح للسكن للجميع - ليس فقط لسكان جزر المالديف ولكن للروس أيضًا، لذلك، نحتاج إلى تعاون منسق بشأن المناخ".