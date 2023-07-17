وزير خارجية المالديف: "اختفاء" دولتنا بسبب تغير المناخ سيُعرض العالم بأسره للخطر المميت

حذر وزير خارجية جمهورية جزر المالديف عبدالله شاهد من أن اختفاء الدولة الجزرية بسبب تغير المناخ سيُعرض العالم بأسره للخطر المميت.
وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" اليوم الاثنين: "قد نغرق في الماء، لكن في هذه الحالة سيصبح هذا الكوكب، بسبب شدة العواصف وسرعة ذوبان الأنهار الجليدية والتصحر، مكانًا غير صالح للسكن للجميع - ليس فقط لسكان جزر المالديف ولكن للروس أيضًا، لذلك، نحتاج إلى تعاون منسق بشأن المناخ".
واستدرك الوزير أنه متفائل في طبعه ولا يعتقد بأن بلاده ستختفي، "لكن الطريقة الوحيدة لمنع حدوث ذلك هي تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره. وجزر المالديف تعتزم الوفاء بوعدها المتعلق بالحياد الكربوني، مما يعني أننا كدولة سنخفض انبعاثاتنا الكربونية".
وأضاف: "إذا كان بإمكان دولة صغيرة القيام بذلك، فيجب أن تكون الدولة الكبيرة قادرة على القيام بذلك أيضًا، وندعو الدول الكبرى إلى أن تسلك هذا الطريق".
وتقع جمهورية المالديف على أكثر من ألف جزيرة مرجانية في المحيط الهندي، منها ما يزيد قليلًا على 200 جزيرة مأهولة بالسكان، ويرتفع معظم الجزر فوق مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد.