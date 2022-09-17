على خلفية أزمة الطاقة.. وزيرة التعليم الألماني تُطالب بعدم إغلاق المدارس والجامعات

وفيما يتعلق بمشاركة التلاميذ في مظاهرات حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ، قالت الوزيرة إن على التلاميذ أن يوجّهوا جهودهم من أجل توفير نظام تعليمي أفضل؛ "فعندما أنظر على سبيل المثال إلى نقص المعلمين والذي يمثل مشكلة كبيرة؛ فإنني أتساءل لماذا لا توجد أيام جمع من أجل التعليم".