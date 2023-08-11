منعوا الطعام والكهرباء وطبيبه.. "احتجاز رئيس النيجر" في رواية ابنته ومستشاره!

ورداً على سؤال لصحيفة "الغارديان"، قالت ابنة محمد بازوم التي كانت تقضي إجازة في فرنسا وقت الانقلاب، إن وضع أسرتها "معقد للغاية.. يبقون في الظلام.. ويجب أن تعلم أن الطقس في النيجر قاسٍ جداً الجو حار جداً في المنزل. من الصعب جداً بالنسبة لي أن أعرف عنهم في هذا الموقف".