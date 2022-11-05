هل تشير الدموع إلى أمراض خطيرة؟.. أخصائية روسية تجيب

وأضافت: "تقع الغدد الدمعية فوق العيون، وتنتج باستمرار كمية فسيولوجية من الدموع، التي تتجمع في الكيس الدمعي؛ ولكن في حالات معينة، ومع بعض الأمراض، أو عند استثارة العواطف تزداد كمية الدموع".