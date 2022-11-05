هل تشير الدموع إلى أمراض خطيرة؟.. أخصائية روسية تجيب

كشفت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، أخصائية أمراض القلب، أن انهمار الدموع المفرط؛ قد يشير إلى أمراض الجهاز العصبي أو الغدة الدرقية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الأخصائية في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الدموع تتكون بصورة دائمة، وهي وسيلة لحماية وترطيب وتغذية العين البشرية.
وأضافت: "تقع الغدد الدمعية فوق العيون، وتنتج باستمرار كمية فسيولوجية من الدموع، التي تتجمع في الكيس الدمعي؛ ولكن في حالات معينة، ومع بعض الأمراض، أو عند استثارة العواطف تزداد كمية الدموع".
وأشارت إلى أن هذا يحصل بسبب أمراض الجهاز العصبي والإجهاد العادي، ومتلازمة الإرهاق، التي يعاني منها سكان المدن الكبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُسبب أمراض الغدة الدرقية زيادةً في إفراز الدموع.
وتقول: "عندما تزداد هرمونات الغدة الدرقية؛ فإنها تُنَشّط جميع أجهزة الجسم".