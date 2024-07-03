قبل بدء التصويت غدًا.. حزب المحافظين البريطاني الحاكم يعترف بهزيمته في الانتخابات

ويرى تحليل استطلاعي، أجرته شركة "سيرفيشن"، أن حزب العمال سيفوز بـ 484 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا في البرلمان، وهو أكثر بكثير من 418 مقعدًا فاز بها الزعيم السابق للحزب توني بلير في انتصاره الكاسح عام 1997، وهو الأكثر في تاريخه. ومن المتوقع أن يفوز المحافظون بـ 64 مقعدًا فقط، وهو أقل عدد منذ تأسيس الحزب في عام 1834.