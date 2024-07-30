"ميقاتي" يندد بـ"العدوان الإسرائيلي السافر" على الضاحية الجنوبية لبيروت

وفي التفاصيل، قال ميقاتي "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية من استهداف المناطق اللبنانية"، معتبرًا أن "العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي".