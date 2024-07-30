"ميقاتي" يندد بـ"العدوان الإسرائيلي السافر" على الضاحية الجنوبية لبيروت

ندد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، بـ"العدوان الإسرائيلي السافر" على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت قياديًا في حزب الله.
وفي التفاصيل، قال ميقاتي "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية من استهداف المناطق اللبنانية"، معتبرًا أن "العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي".
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "نحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تُسهم بردع العدوان الإسرائيلي"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وجاءت تصريحات "ميقاتي" بعد ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذها لاستهداف قائد كبير في حزب الله مسؤول عن ضربة صاروخية على هضبة الجولان أودت بحياة 12 طفلاً وفتى.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائليلية، الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الكرة في ملعب حزب الله".
وقال المسؤولون الإسرائيليون بعد استهداف القيادي البارز في حزب الله: "لا مصلحة لنا في مزيد من التصعيد والكرة في ملعب حزب الله".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر نجا من الاستهداف الإسرائيلي، فيما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "فشلت محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر".