خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر.. "مسام": نزع 2617 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

وجاء في بيان عمليات "مسام" أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع، تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 204.391 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، لتصل المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية الشهر وحتى يوم 22 منه 672.278 مترًا مربعًا.