"متمردون وذهب وتهديد بقتل الرئيس".. مالي وتشاد والنيجر على صفيح ساخن

وأعلن عطاي أغ محمد، رئيس وفد تنسيقية حركات أزواد في باماكو، عاصمة مالي، أن جميع ممثلي التنسيقية خرجوا من العاصمة؛ حيث يؤشر هذا الخروج على وصول خلافات التنسيقية (وهي أحد الموقعين على اتفاق الجزائر للسلام بين حركات أزواد والحكومة عام 2015) مع الحكومة إلى ذورتها؛ حيث تتهمها التنسيقية بالتملص من تطبيق الاتفاق الذي يخول للموقعين على الاتفاق السلام المشاركة في الحكم.