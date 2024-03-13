"الأمم المتحدة" تدعو لاحترام وضع الأماكن المقدسة في القدس وضبط النفس

وأضاف "تور وينسلاند": أن هناك خطرًا متزايدًا لوقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقًا، مشددًا على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل الممكنة، وضرورة رفض أي محاولة من المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع ديني؛ حيث إن الفشل في ذلك لن يؤدّي سوى إلى زرع الفتنة ومزيد من العنف والتطرف.