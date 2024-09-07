الخرطوم.. تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وعقب وصوله، تَفَقد غبرييسوس مستشفى بورتسودان ومركزًا لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال، وفي هذا الصدد قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في تصريحات للصحافيين بعد وصول المسؤول الأممي: "الزيارة للوقوف على الوضع الصحي في البلاد".