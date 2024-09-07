الخرطوم.. تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

نزحت مئات الأسر السودانية، صباح السبت، من مدينة بحري شمال الخرطوم، بعد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأفاد شهود عيان في منطقة حطاب بمدينة بحري شمال الخرطوم -حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني- بأن مئات الأسر فرت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع".
وقال السوداني نصر الدين، أحد سكان المنطقة، لوكالة "فرانس برس": "منذ صباح السبت، رحلت مئات الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالًا هربًا من القصف المدفعي".
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربًا مستعرة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى؛ في حين تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفًا".
ونزح أكثرُ من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك؛ بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك في دمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
من ناحية ثانية، وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين.
وعقب وصوله، تَفَقد غبرييسوس مستشفى بورتسودان ومركزًا لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال، وفي هذا الصدد قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في تصريحات للصحافيين بعد وصول المسؤول الأممي: "الزيارة للوقوف على الوضع الصحي في البلاد".
ودعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة دون تأخير" في السودان؛ بهدف حماية المدنيين من ويلات الحرب.
وأشار محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إلى "الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".