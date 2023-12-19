الجيش السوداني يُجري تحقيقًا في أسباب انسحاب قواته من مدينة ود مدني

وأفاد الجيش في بيان عبر "فيسبوك"، بأنه يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدّت إلى انسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.