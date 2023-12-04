"الجامعة العربية" تؤكّد رفضها التهجير القسري للفلسطينيين وتعدّه "جريمة دولية"

وشدّدت الجامعة في بيان اليوم، بمناسبة يوم المغترب العربي، الذي يوافق 4 ديسمبر من كل عام، على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير، وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة رفضها ما يسمّى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".