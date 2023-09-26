"تجنباً لخسارته الانتخابات".. الرئيس الأميركي وفريقه يضعون مشروعاً لمنع تعثره مجدداً

وبين الموقع أن بعض المسؤولين الديمقراطيين الكبار أبدوا بشكل سري استياءهم من الفريق التحضيري لـ"بايدن" منذ عدة أشهر، استناداً إلى حادثة كيس الرمل، وأشاروا إلى أن الرئيس الأميركي غالباً ما يظهر أنه لا يعرف الاتجاه الذي يجب أن يسلكه بعد أن يتحدث على منصة.