بعد كندا والمفوضية الأوروبية.. السويد تعلن استئناف تمويل الأونروا

وأشارت، وفق الفرنسية، إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على "السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلّة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين".