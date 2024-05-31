إسقاط كلاسيكي وإقصاء.. إدانة "ترامب" تشعل مراشقة كلامية بين روسيا وأمريكا!

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، وقد حصل ترامب على العدد المطلوب من أصوات المندوبين ليتم ترشيحه كمرشح جمهوري لرئاسة الدولة، وحصل بايدن، الذي يترشح لولاية ثانية، على دعم عدد كاف من مندوبي الحزب الديمقراطي، وبالتالي فإن المعركة ستكون بين نفس المرشحين، اللذين كانا قبل أربع سنوات، عندما هزم بايدن ترامب، الذي كان يسعى لإعادة انتخابه لأعلى منصب حكومي.