الحوثيون يطردون الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين بالمنظمات الأممية في اليمن

طالبت جماعة الحوثي، اليوم (الثلاثاء)، منظمات الأمم المتحدة والدولية باليمن مغادرة موظفيها الأمريكيين والبريطانيين خلال شهر.
ويأتي هذا المطلب، بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مساء أمس، ضربات جديدة على اليمن استهدفت عدة محافظات، من بينها العاصمة صنعاء التي طالت فيها الغارات عدة مواقع تابعة للحوثيين.
وبين المتحدث الرسمي العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الطيران الأميركي والبريطاني، شن 18 غارة جوية على صنعاء وتعز والبيضاء خلال الساعات الماضية.
وقال "سريع" عبر منصة "إكس": "إن هذه الاعتداءات الأميركية-البريطانية لن تمر دون رد وعقاب".
وهذه هي المرة الثانية التي يشن فيها الحليفان البريطاني والأمريكي ضربات انتقامية منسقة على مجموعة قواعد للحوثيين.