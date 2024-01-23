الحوثيون يطردون الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين بالمنظمات الأممية في اليمن

ويأتي هذا المطلب، بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مساء أمس، ضربات جديدة على اليمن استهدفت عدة محافظات، من بينها العاصمة صنعاء التي طالت فيها الغارات عدة مواقع تابعة للحوثيين.