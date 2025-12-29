أوكرانيا تستهدف مقر إقامة بوتين وموسكو تتوعّد برد "حاسم"

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود، ما دفع موسكو إلى التوعد برد قوي، مع الإبقاء على مسار المفاوضات قائمًا لكن بشروط جديدة.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الهجوم استهدف مقر إقامة بوتين، دون الكشف عن تفاصيل الأضرار أو كيفية التصدي للهجوم.
من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيده أن موسكو سترد على هذا الهجوم، مضيفًا أن الرد سيكون محسوبًا وفي توقيت تختاره روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن موسكو أعادت تقييم موقفها التفاوضي مع كييف، مؤكدة استمرارها في المفاوضات، لكن وفق مقاربة جديدة تفرضها تطورات الهجوم.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصراع الروسي الأوكراني تصعيدًا متبادلًا، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع العسكري وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي.