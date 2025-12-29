أوكرانيا تستهدف مقر إقامة بوتين وموسكو تتوعّد برد "حاسم"

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود، ما دفع موسكو إلى التوعد برد قوي، مع الإبقاء على مسار المفاوضات قائمًا لكن بشروط جديدة.