الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح البري

أفاد ناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت -ظهر اليوم الثلاثاء- الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح البري في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "ينس لايركه"، في مؤتمر صحفي دوري عُقد في جنيف: "لسنا موجودين حاليًا عند معبر رفح؛ لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفَض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة"، وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد توغل فجر اليوم، داخل معبر رفح البري، وأغلقه بالكامل؛ مما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر، فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للقذائف والنار على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية؛ مما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى.