الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح البري

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر، فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للقذائف والنار على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية؛ مما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى.