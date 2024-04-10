"رئيس الوزراء الإسباني": الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية لأوروبا"

وكانت أستراليا ألمحت، أمس الثلاثاء، إلى إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: إن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة القوى المتطرفة في الشرق الأوسط.