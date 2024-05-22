انتصار للعدالة.. البرلمان العربي يرحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بفلسطين

ودعا البرلمان مجددًا جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف؛ لكونها خطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا، والمستند لقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، وشعب فلسطين وقضيته العادلة.