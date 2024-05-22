انتصار للعدالة.. البرلمان العربي يرحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بفلسطين

رحّب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه انتصار للعدالة، ولحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وقال البرلمان، في بيان له اليوم: إن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يمثل ردًا عمليًا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية التي لن يُكتب لها النجاح.
ودعا البرلمان مجددًا جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف؛ لكونها خطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا، والمستند لقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، وشعب فلسطين وقضيته العادلة.