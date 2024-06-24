"سي إن إن": إسرائيل جرفت ودمرت 2,900 فدان في رفح

كشف تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" للصور الفضائية، أن أكثر من 2,900 فدان - أي ما يقارب 12 كيلومترًا مربعًا - من جنوب غزة قد تأثرت بالتجريف أو تعرضت إلى دمار كبير، بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الاجتياح البري لمدينة رفح.