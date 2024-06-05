وثائق: "إسرائيل" تستهدف أعضاء الكونجرس الأمريكي سرًا لدعم حربها على غزة

وبيّنت الوثائق أن الحملة بدأت في أكتوبر الماضي، ولا تزال نشطة على منصة "إكس"، حيث تستخدم مئات الحسابات المزيفة، التي تنتحل شخصيات أمريكية حقيقية لنشر تعليقات مؤيدة لـ"إسرائيل"، وقد ركزت هذه الحسابات على أعضاء الكونجرس، وخاصة ذوي الأصول الإفريقية والديمقراطيين، مثل النائب هاكييم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب من نيويورك، والسيناتور رافائيل وارنوك من جورجيا، حيث حثتهم المنشورات على الاستمرار في تمويل الجيش الإسرائيلي.