"يعانون خسارة لا يمكن تصوُّرها".. "الصحة العالمية" تدعو لدعم متضرري الزلزال بسوريا

دعا تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين من جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا.
وقال "جيبرييسوس" خلال مؤتمر صحفي بعد جولته في المنطقة: "يحتاج السكان في شمال غرب سوريا إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعافي وإعادة البناء"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وحث المجتمع الدولي والحكومات على بذل أقصى الجهود من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون خسارة لا يمكن تصورها، من الفقر والحرمان، بعدما ضاعف الزلزال احتياجات المنطقة التي تعيش أساسًا ظروفًا إنسانية صعبة.
ووصل "جيبرييسوس" إلى محافظة إدلب آتيًا من تركيا المجاورة، وزار 3 مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدا، وتفقَّد مركز إيواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفرلوسين.