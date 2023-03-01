"يعانون خسارة لا يمكن تصوُّرها".. "الصحة العالمية" تدعو لدعم متضرري الزلزال بسوريا

وحث المجتمع الدولي والحكومات على بذل أقصى الجهود من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون خسارة لا يمكن تصورها، من الفقر والحرمان، بعدما ضاعف الزلزال احتياجات المنطقة التي تعيش أساسًا ظروفًا إنسانية صعبة.