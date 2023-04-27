استجابة لمساعٍ سعودية وأمريكية.. الجيش السوداني يُمدد الهدنة لمدة 72 ساعة

وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على "فيسبوك"، بأن القرار جاء "بناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية.