استجابة لمساعٍ سعودية وأمريكية.. الجيش السوداني يُمدد الهدنة لمدة 72 ساعة

أعلن الجيش السوداني اليوم (الخميس) موافقته على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على "فيسبوك"، بأن القرار جاء "بناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية.
وقال الناطق: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون (الدعم السريع) بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر".