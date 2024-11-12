"ابتعد عن الطريق".. عملية ترحيل واسعة للمهاجرين في تحذير رسمي أمريكي!

وأضاف: "إذا كنت لا تريد العمل معنا، فابتعد عن الطريق. ما يعنيه ذلك هو أنه بدلًا من إرسال 100 شخص إلى بوسطن؛ سنرسل 200 عميل إلى بوسطن، وسننجز المهمة"؛ لافتًا إلى أن "لدينا تفويضًا.. أعتقد أن الشعب الأمريكي أعطى للتو الرئيس ترامب تفويضًا. ولهذا السبب تم انتخابه، لتأمين الحدود وإنقاذ الأرواح وترحيل الناس، وخاصة من تهديدات الأمن القومي وتهديدات السلامة العامة؛ لذا إذا كنت لن تساعدنا، تنحَّ جانبًا، لكن لا تقف في طريقنا، لأنه ستكون هناك عواقب".