بعد تراجُع قوات الدعم السريع.. الشرطة السودانية تنتشر بمناطق عدة في أم درمان

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص، ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص، من بينهم أكثر من 600 ألف نزحوا إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصًا إلى مصر شمالاً، وتشاد غربًا.