الاتحاد الأوروبي يحذر من فرض إسرائيل قيود على دخول الفلسطينيين المسجد الأقصى

وقال: "إذا كنا نريد الحفاظ على مصداقيتنا، فعلينا أن نستنكر ما يحدث في الضفة الغربية... الضفة الغربية تغلي، وإذا لم يسمحوا للناس بالذهاب إلى المساجد في رمضان، فإن الوضع يمكن أن يزداد سوءًا".