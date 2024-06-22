مجزرتان جديدتان.. استشهاد 42 فلسطينياً بنيران الاحتلال في غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، كما انتشلت الطواقم الطبية 24 شهيداً من تحت أنقاض منازل عدة تعرضت للقصف في حي التفاح بمدينة غزة.