في تقريرها الأسبوعي.. "التعاون الإسلامي": الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد الفلسطينيين

وبيّن التقرير الأسبوعي للمنظمة أن إسرائيل كانت قد اقترفت 8 مجازر، في كل من مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر 2023، "500" شهيد، وفي حي سكني بمخيم جباليا في 31 أكتوبر 2023 "400" شهيد، بالإضافة إلى "200" شهيد سقطوا في مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في 18 نوفمبر 2023، وتجلّت بشاعة جرائم الإبادة الإسرائيلية في مجازر "الطحين" التي قتلت في مذبحة دوار النابلسي "118" شهيدًا في 29 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى مجزرة مستشفى الشفاء في 18 مارس 2024، ومحرقة خيام النازحين في مدينة رفح التي قتلت "45" نازحًا في 26 مايو 2024، ومجزرة مخيم مدرسة النصيرات في 6 يونيو 2024، وقتلت "40" نازحًا، جنبًا إلى جنب مع مجزرة مخيم النواصي للنازحين في خان يونس في 13 يونيو 2024، الذي تعرّض لخمسة صواريخ إسرائيلية قتلت "90" فلسطينيًّا، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تدمر كليًّا أو تضرر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع؛ بحسب صور الأقمار الصناعية.