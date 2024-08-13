في تقريرها الأسبوعي.. "التعاون الإسلامي": الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد الفلسطينيين

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين "16" مجزرة في أسبوع واحد فقط، للفترة بين 6 - 12 أغسطس 2024، بلغ عدد الشهداء فيها "290" شهيدًا، فيما أصيب "726" آخرون، فيما بلغ عدد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي "1880" جريمة تراوحت بفداحتها وتوزّعت في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وتطرّق التقرير الأسبوعي للمرصد إلى إحدى أكثر المجازر دموية في قطاع غزة، التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ حيث قتلت بقصف مباشر استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج بوسط غزة، أكثر من "100" فلسطيني، وجرحت أكثر من "150" آخرين، وجاء القصف أثناء تأدية النازحين صلاة الفجرة في مصلى المدرسة التي أكدت اليونيسيف خلالها أن أكثر من نصف المدارس التي استخدمت بصفتها مراكز إيواء للنازحين في قطاع غزة قد جرى استهدافها.
وفي الضفة الغربية قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقرير، "16" فلسطينيًّا، واعتقلت "152" آخرين خلال الأيام السبعة الماضية، فيما هدمت "7" منازل في كل من جنين والقدس وبيت لحم والخليل، وتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات شبه يومية بلغ عدد منفذيها "2090" متطرفًا إسرائيليًّا، كما أغارت عصابات المستوطنين نحو "51" مرة على قرى وبلدات الضفة الغربية، أحرقوا خلالها الأراضي الزراعية في قرى رام الله ونابلس وبيت لحم، كما قاموا برعي أغنامهم وإتلاف محاصيل الفلسطينيين وأشجارهم في قرى بيت لحم.
وفي "طوباس" أكّد التقريرُ سرقةَ المستوطنين خلايا شمسية ومجمع كهرباء ومحتويات منازل، وجرفوا مساحة 6 آلاف متر مربع من الأراضي الزراعية بين قريتَيٍْ ياسوف وإسكاكا في سلفيت، واقتلعوا "100" شجرة زيتون؛ بهدف توسيع مستعمرة "نوفي حمياة" الإسرائيلية ونصبوا خيامهم هناك، كما جرفت قواتُ الاحتلال أراضيَ زراعية بهدف شقّ طريق زراعي إلى المستعمرة ذاتها. ووضع المستوطنون في منطقة الهيمان قرب بلدة "يطا" سياجًا حول قطعة أرض بغية الاستيلاء عليها، والأراضي المحيطة بمستوطنة "رحاليم" بهدف توسعة الأخيرة، فيما جرفت 3 دوارات وشوارع وشبكة مياه وأسوارًا لفلسطينيين، ومركبات في جنين، ودمرت ممتلكات عامة، وبسطات تجارية، وهدمت بئرَيْ ماء ودمرت مركبة في الخليل، وصادرت جرافة، ودمرت منشأتين تجاريتين في القدس.
وبيّن التقرير الأسبوعي للمنظمة أن إسرائيل كانت قد اقترفت 8 مجازر، في كل من مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر 2023، "500" شهيد، وفي حي سكني بمخيم جباليا في 31 أكتوبر 2023 "400" شهيد، بالإضافة إلى "200" شهيد سقطوا في مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في 18 نوفمبر 2023، وتجلّت بشاعة جرائم الإبادة الإسرائيلية في مجازر "الطحين" التي قتلت في مذبحة دوار النابلسي "118" شهيدًا في 29 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى مجزرة مستشفى الشفاء في 18 مارس 2024، ومحرقة خيام النازحين في مدينة رفح التي قتلت "45" نازحًا في 26 مايو 2024، ومجزرة مخيم مدرسة النصيرات في 6 يونيو 2024، وقتلت "40" نازحًا، جنبًا إلى جنب مع مجزرة مخيم النواصي للنازحين في خان يونس في 13 يونيو 2024، الذي تعرّض لخمسة صواريخ إسرائيلية قتلت "90" فلسطينيًّا، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تدمر كليًّا أو تضرر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع؛ بحسب صور الأقمار الصناعية.
وبحسب التقرير: بلغ مجملُ من استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2024 وحتى 12 أغسطس 2024، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة؛ نحوَ "40519" شهيدًا.