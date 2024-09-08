"الصحة الفلسطينية": 69% من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

وأوضحت "الصحة"، في بيان، أنه بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضدّ مرض شلل الأطفال، تمّ التلقيح حتى وصلنا الى 441 ألف طفل ضمن الحملة المستمرة في محافظتَي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد.