"الصحة الفلسطينية": 69% من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 69% من أطفال قطاع غزة (من عمر يوم حتى 10 سنوات) تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال.
وأوضحت "الصحة"، في بيان، أنه بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضدّ مرض شلل الأطفال، تمّ التلقيح حتى وصلنا الى 441 ألف طفل ضمن الحملة المستمرة في محافظتَي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد.
وأشارت وفق وكالة وفا للأنباء، إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441٫674 طفلاً، بينهم 49% من الإناث، و51% من الذكور.
وأوضحت، أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتَي غزة والشمال.
وطواقم وزارة الصحة الفلسطينية، و"الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، و"اليونيسيف" تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم.