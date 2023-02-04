كسر الحظر قبل 2028.. عسكري أمريكي عن اعتقال صدام: هذا الرجل قادنا إليه!

لكن حتى تاريخه لم يجرؤ أي من العسكريين الذين شاركوا في العملية على الكشف عن التفاصيل التي أفضت إلى القبض على المطلوب الأول للقوات الأمريكية "من بين 55 مطلوبًا" في المحلة المسماة "الدور" في منطقة تكريت المناصرة تقليديًّا لحكم صدام، وذلك بسبب القانون الأمريكي الذي يأمر بكتم التفاصيل حتى عام 2028، بَيْدَ أن الرقيب أول كيفين هولاند تجرّأ وكسر الحظر، وذلك من خلال تسجيلات بودكاست مسماة بالإنجليزية "Danger Close" المخصّصة للشؤون العسكرية الأمريكية، والتي يديرها الضابط السابق في القوات الخاصة الأمريكية جاك كير، وقد نجح الأخير في إقناع العسكري كيفين هولاند بأن يتحدّث، لا، بل أن يكون حديثه مصورًا، وذلك في 9 ديسمبر الماضي.