"ترامب" رئيسًا.. ما مصير "المعركة القضائية" ضده في المحاكم الأمريكية؟

من الناحية القانونية، الرئيس يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة القضائية بعد توليه منصبه، لكن هذه الحصانة تقتصر على القضايا الجنائية الفيدرالية. ومع ذلك، بعض القضايا التي قد يكون متورطًا فيها قد تكون على مستوى الولاية، حيث لا تنطبق الحصانة الرئاسية بشكل كامل.