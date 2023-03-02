"العويشق" يدعو إلى مزيد من التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز فعاليتها

شارك الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في اجتماع دعم جهود الوساطة في المنظمات الدولية والإقليمية، يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023م، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.