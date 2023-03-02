"العويشق" يدعو إلى مزيد من التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز فعاليتها

شارك الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في اجتماع دعم جهود الوساطة في المنظمات الدولية والإقليمية، يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023م، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأوضح الأمين المساعد خلال الاجتماع، دور مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية وتقديم الدعم لجهود الوساطة والحوار الوطني في مناطق النزاع؛ بهدف تخفيف حدة الصراعات والتوصل إلى حلول سياسية ونبذ استخدام القوة لحل الخلافات ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا "العويشق" إلى المزيد من التنسيق والشراكة بين المنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف زيادة فعاليتها وتأثيرها.